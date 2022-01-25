Doğu Avrupa'ya 50 bin asker: ABD’nin Ukrayna krizini fırsata çevirme planı

ABD, son yıllarda Baltık Denizi’nden Akdeniz’e bölge ülkeleriyle askeri ve savunma ilişkisini güçlendirme siyasetini, Ukrayna krizini fırsata çevirerek en üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Washington, Fransa ve Almanya gibi Avrupa güçlerinin Rusya karşısındaki dağınık görüntüsünden de faydalanarak, Avrupa Birliği’nin de üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerine asker yığmayı planlıyor. Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Doğu Avrupa’ya binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planladığını yazdı.

Haberde bu sayının 50 bine kadar çıkabileceği kaydedildi. Biden’ın bu hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor. Asker takviyesi kararının Rusya ile mevcut gerilimi artırmasından endişe duyuluyor.

50 bine çıkabilir

Haberde, Biden’ın Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin asker göndermeyi planladığı ve gerilimin daha da artması durumunda sayıyı on kat artırarak 50 bine çıkarma olasılığının bulunduğu belirtildi.

Gazetenin ulaştığı üst düzey bir yetkili bu sayıları teyit etmedi ancak ‘planlar geliştiriyoruz ve ileriye dönük seçenekleri belirlemek için müttefiklere danışıyoruz’ sözleri ile planın varlığını doğruladı. Bilindiği gibi aralık ayında Rusya tarafından sunulan talep listesinde, Doğu Avrupa’daki NATO ve ABD güçlerinin çekilmesi isteniyordu.

Doğu kanadı ülkelerine

Pentagon yetkililerinin hafta sonu Camp David’de yaptıkları toplantıda Biden’a pek çok opsiyon sundukları ancak bu opsiyonlar arasında Ukrayna’ya asker göndermenin olmadığı da gelen bilgiler arasında. Haberde Biden’ın, NATO’nun aynı zamanda Doğu kanadını oluşturan Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Romanya gibi ülkelere asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Yine ABD Başkanı’nın gerekirse ek hava gücü gönderebileceği de kaydedildi. Halihazırda Polonya’da 4 bin ABD ve bin NATO askerinin bulunduğu biliniyor.

Kiev’e silah sevkiyatı sürüyor

Washington Ukrayna’ya asker göndermese de silah sevkiyatına devam ediyor. ABD, önceki gün gerçekleştirdiği 90 tonluk ölümcül silah sevkiyatından sonra Kiev’e yeniden silah gönderdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İkinci kuş da Kiev’de! ABD’deki dostlarımızdan Ukrayna’nın savunma becerilerinin artırılması için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son sevkiyat değil” ifadelerini kullandı.