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Dünya Doğu Asya'da gerilim yükseliyor! 2 Çin gemisi Japon sularında
Dünya

Doğu Asya'da gerilim yükseliyor! 2 Çin gemisi Japon sularında

Doğu Asya'dan gerilimi tırmandıracak bir haber geldi. Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 07:54:00 -
Doğu Asya'da gerilim yükseliyor! 2 Çin gemisi Japon sularında

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafındaki bitişik bölgede sabaha karşı yerel saatle 02.30 civarında dolaşan gemiler, Taisho-jima Edası etrafında Japonya kara sularına girdi.

Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin'e ait gemilere karşı Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 13 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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