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Gündem

Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak!

Türkiye’de bu hafta içerisinde bazı illerdeki hava sıcaklığı vatandaşları etkiliyor. Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı yerini sağanağa bırakacak. Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:07:00 -
Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak!

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 32, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 14, Iğdır'da 20, Erzincan'da 21 derece olarak kaydedildi.

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