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Aktüel

Doğu Anadolu’daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 08:57:43 -
Doğu Anadolu’daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan il genelinde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 7, Erzurum, Kars ve Ağrı’da 6, Iğdır’da 11, Ardahan’da 4 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 19, Erzurum’da 15, Kars ve Ağrı’da 16, Iğdır’da 22, Ardahan’da 15 derece olacak.

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