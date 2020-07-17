  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:55:00 -
Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevresi, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 13, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 ve Tunceli'de 21 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 39, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı