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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:02:00 -
Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan’da 18 derece olması bekleniyor.

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