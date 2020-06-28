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Aktüel

Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

Erzurum, Kars, Iğdır ve Adahan'da öğrenciler dezenfekte edilmiş sınıflarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınava alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:41:32 -
Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Erzurum'da AYT için okula gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alındı.

Öğrencilerin Kovid-19 tedbirlerine uyum sağladığı gözlenen sınav öncesi, yetkililer de okula girişte maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

- Kars

Kars'ta da AYT için okullara gelen öğrencilerin, Kovid-19 tedbirlerine uydukları görüldü.

Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyarak girerken, aileleri okul bahçelerinde çocukları için dua etti.

- Iğdır

Iğdır'da öğrenciler, sınavların yapılacağı okullara aileleriyle geldi.

Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, görevliler nezaretinde sırayla içeri alındı.

- Ardahan

Ardahan'da da AYT için liseler bölgesindeki okullarda sınava girenlere, polisler kurallara uymaları için uyarıda bulundu.

Maskesi olmayan bazı öğrencilere polis ekipleri maske verdi.


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