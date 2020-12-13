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Aktüel Doğu Anadolu'da sokaklar boş kaldı
Aktüel

Doğu Anadolu'da sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:18:05 -
Doğu Anadolu'da sokaklar boş kaldı

ERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 11 Aralık'ta 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

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