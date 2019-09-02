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Doğu Anadolu'da sağanak yağmur bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:49
Doğu Anadolu'da sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Ardahan’ın kuzey kesimleri aralık sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde (30-50 km/saat) kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 9, Kars’ta 6, Ağrı’da 8, Iğdır’da 14, Erzincan’da 12, Tunceli’de 9, Ardahan’da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum’da 24, Kars’ta 24, Ağrı’da 28, Iğdır’da 30, Erzincan’da 29, Tunceli’de 29, Ardahan’da 19 derece olacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:49
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. doğu anadolu
  9. sağanak
  10. meteoroloji

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