  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:14:11 -
Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Meteorolojik uyarı:


Erzurum’un güney ve doğu, Kars’ın güney, Ağrı’nın kuzeydoğu ve Iğdır’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağış (20-40 kg/m) görüleceğinden ilgililerin ve vatandaşların olabilecek tehlikelere (sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar vb) karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı