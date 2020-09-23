Doğu Anadolu'da Kovid-19 denetimleri

ARDAHAN (AA) - Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bugün yapılan denetimlere de bizzat katıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bizler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Bizler uydukça daha güzel olacak."

- Tunceli

Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor.



Valilik koordinasyonunda jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ve personelinden oluşan ekipler, il merkezi ve ilçelerde denetim yapıyor.



Kent genelinde iş yerleri, cadde ve sokaklar ile araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler, vatandaşları, kurallara uymaları konusunda uyarıyor.



Denetimlerin gece de sürdüğü kentte, ekiplerce MOBESE kameralarından da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler belirlenerek cezai işlem uygulanıyor.



Valilikten yapılan açıklamada, "Maske ve sosyal mesafe kural ihlallerini MOBESE kameralarından tespit edip cezai işlem uyguluyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım." ifadeleri kullanıldı.

- Kars

Kars'ta ise Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile beraberindekiler, İnönü Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları denetledi.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan kurallara sıkı uymalarını istedi.

Sahada, tüm birimlerle denetim yaptıklarını anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım. 83 vatandaşımız şu anda hastanede tedavi görüyor, 4 entübe ettiğimiz solunum sıkıntısı çeken vatandaşımız var. Biz Kovid nedeniyle hiçbir vatandaşımızın hastanelerde tedavi görmesini ve solunum sıkıntısı çekmesini istemiyoruz ama bunu önlemenin yolu, kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara uymayan bir vatandaşımız, başka birinin canına mal olabiliyor. Onun için hepimize önemli görevler düşüyor, sorumluluğumuz ortaktır herkesin kurallara uymasıyla salgının üstesinden gelebiliriz."

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ile Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İş yerlerini gezen Vali Varol ve beraberindekiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında esnafa uyarılarda bulundu.

Vali Varol, esnafa maske dağıtıp Kovid-19 salgınıyla ilgili broşürler de verdi.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ise Kovid-19 kurallarına uyan esnafı teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçede denetimlere katılarak iş yerlerini gezen Kaymakam Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar ilçede 5. denetimi yaptıklarını, kurallara uymayanları cezalandırdıkları gibi kendilerine yardımcı olup kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.