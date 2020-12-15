  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da kar uyarısı
Aktüel

Doğu Anadolu'da kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:49:08 -
Doğu Anadolu'da kar uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yoğun kar etkili olacak.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman saatte 70 kilometre kuvvetinde esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Hakkari'de 7, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!
Dünya

Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay