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Aktüel

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:18:05 -
Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr genellikle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 31, Iğdır’da 34, Erzurum ve Kars’ta 27, Ağrı’da 29, Ardahan’da 25 ve Tunceli’de 33 derece olması öngörülüyor.


Öte yandan, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık sebebiyle vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

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