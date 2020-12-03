Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. En düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, Iğdır'da ise 4 derece oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 11, Erzincan'da 10, Ağrı ve Iğdır'da 8, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5, Kars'ta 4 derece olacağı tahmin ediliyor.