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Aktüel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü
Aktüel

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:29:08 -
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Kars'ta 17, Erzurum'da 11, Iğdır'da 9, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Erzincan'da 8, Iğdır'da 4, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 51, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.

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