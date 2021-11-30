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Aktüel Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık ölçüldü
Aktüel

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:08:00 -
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da 1, Erzurum ve Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 7 derece kaydedildi.

Bölge genelinde bugün ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu bölümlerinde güneyden aralıklı kuvvetli ve tam fırtına (60-110 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Ağrı'da 16, Tunceli'de 14, Erzurum'da 13, Erzincan'da 12, Kars ile Iğdır'da 10 ve Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına beklenen bölgede meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış ilçesinde de besicilik yapan vatandaşlar, karlar arasında hayvanlarına yem taşıdı.

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