  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:03:38 -
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

- Ardahan

Yoğun sisin etkili olduğu Ardıhan'da Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar oluştu.

- Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Rakımı yüksek yerlerde sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

- Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.

- Kars

Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?

SMA hastalarını suistimal ederek sosyal medyada karalama kampanyası başlatan birçok farklı görüşten isme tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahret..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay