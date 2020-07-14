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Aktüel

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:48:58 -
Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır ile Erzincan'da 34, Ağrı ile Erzurum'da 29, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.


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