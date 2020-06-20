  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'da 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:53:25 -
Doğu Anadolu'da 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 30, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 22, Ardahan'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı