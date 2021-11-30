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Gündem Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı
Gündem

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için fırtına ve kar uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:03:00 -
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için fırtına ve kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak.

Yağışlar, Bitlis ve Muş'un batısında akşam saatlerinde kuvvetini artıracak.

Hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın, Hakkari'de 17, Van'da 15, Muş ve Bitlis'te 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, akşam saatlerinde ise hızı 70-100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına bekleniyor.

Bu nedenle, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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