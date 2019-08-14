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Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:49
Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklıklarda artış olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği aktarılan açıklamada, bugün 16.00 ile yarın akşam 21.00 saatleri arasında sıcak havanın etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada, başta sağlık sorunları olmak üzere muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:49
  1. Erzurum
  2. Meteoroloji
  3. sıcaklık

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