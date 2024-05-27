Doğu Anadolu Erzurum 6. kitap fuarı yoğun ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. 9 gün süren fuarı 301 bin 637 kişi ziyaret etti. 150’nin üzerinde yayınevi ve 60 yazarın katıldığı fuarda kitap dostları, söyleşilerde yazarların sunumlarını da yakından takip etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kitap fuarının dolu dolu geçtiğini ifade etti. Başkan Sekmen, “Bizler tarih ve medeniyet kentindeki kültür mirasını gelecek nesillere taşımak adına okuyan bir neslin inşası için yoğun bir çaba harcamaktayız. Düşünce, sanat ve kültür gibi pek çok alanda önemli isimlere beşiklik eden Erzurum’un irfani veçhesini zirveye taşımak adına oluşturulan Kitap Fuarı Projesi ile ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir adamları, yazarlar ve yayın evlerini bilgi kenti Erzurum’da kitapseverlerle yeniden bir araya getirdik” dedi. Başkan Sekmen, “Sadece Erzurum değil Doğu Anadolu Bölgesi’ne hitap eden Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı, 9 gün boyunca çok sayıda kitap dostunu ağırladı. İnsanın fikir yapısı ve hayal dünyasını geliştiren, sözcük dağarcığını artıran, birikim kazandıran ve okuma alışkanlığımızın gelişmesine de katkıda bulunan Erzurum Kitap Fuarı’nın oluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyorum” kaydını düştü.



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