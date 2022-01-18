"Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferi" Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzendi.

Erdoğan'a ABD'nin İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan iş birliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak EastMed projesinden desteğini çekmesi soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

Arnavutluk'ta da açıkladığım gibi aslında bana göre ABD'nin geri çekilme kararı mali analizlerden sonra yani yaptılar analizlerini ve bu maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmediler. Bunun için de Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından geri çekilme kararı aldılar.

"Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferi"

ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesi, günlerdir Yunan basının manşetlerinden düşmüyor.

Yunan haber sitesi Defencenet "Biden'ın EastMed'i terk etmesi, Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir" başlıklı yazısında, "Son zamanlarda Biden hükümeti, çok net bir Türkiye yanlısı ‘dönüş’ sergiledi” değerlendirmesini yaptı.