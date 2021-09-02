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Dünya Doğu Akdeniz'deki gaz sahası hissesini BAE'ye sattılar!
Dünya

Doğu Akdeniz'deki gaz sahası hissesini BAE'ye sattılar!

İşgalci İsrail'in Delek Şirketi, Akdeniz'deki gaz sahası hissesini BAE'ye sattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 18:44:00 -
Doğu Akdeniz'deki gaz sahası hissesini BAE'ye sattılar!

Terörist İsrail'in Delek Drilling Şirketi, Doğu Akdeniz'de yer alan Tamar Gaz Sahası'ndaki hissesini Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mubadala Petroleum Şirketi'ne 1,2 milyar dolara sattığını duyurdu.

Delek yaptığı yazılı açıklamada, Tamar doğal gaz sahasındaki hissesinin yüzde 22'ye ulaştığını, tam satış prosedürlerinin gelecek iki ay içinde tamamlanacağını ve böylece Mubadala'nın İsraillilerin yerini alacağını belirtti.

Skandal sözler: Yeni bir Orta Doğu bu şekilde inşa ediliyor

Açıklamada, Delek'in CEO'su Yossi Abu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Bugün imzalanan anlaşma bizim için çifte zaferi temsil ediyor ve bölgesel faaliyetlerimizi derinleştirmek adına önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Bu, Mısır ve Ürdün'e gaz ihraç etme faaliyetlerimizle birlikte BAE'den bir şirketle yapılan büyük bir anlaşmadır. Sahadaki çalışmalarla yeni bir Orta Doğu tam olarak bu şekilde inşa ediliyor."

Delek, ayrıca işgalci İsrail'in Akdeniz'deki bir diğer sahası olan büyük gaz sahalarından Leviathan'ın da yüzde 45,3 hissesine sahip.

Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında imtiyaz sahibi olan Delek Drilling ile Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum şirketleri arasında 26 Nisan 2021'de işgalci İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alınmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İşgalci İsrail ile BAE arasında ayrıca 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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