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Doğu Akdeniz’deki dikkat çeken detayı paylaştı! 'İki ülkeyi Türkiye'ye karşı ileri sürecekler'

Gazeteci Ardan Zentürk, Doğu Akdeniz'de bazı güçlerin Yunanistan'ı dolduruşa getirdiğini söyledi. Zentürk, "Bence amaçları eğer başarabilirlerse Mısır ve Yunan donanmalarını Türkiye'ye karşı ortak harekatlarda ileri sürmek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:30:00 -
Doğu Akdeniz’deki dikkat çeken detayı paylaştı! 'İki ülkeyi Türkiye'ye karşı ileri sürecekler'

Gazeteci Ardan Zentürk, emperyalizm ve bazı güçler tarafından Anadolu üzerine kurgulanan bazı planların sahnelendiğini, Yunanistan'ın da bu amaçta Türkiye'ye karşı kullanıldığı değerlendirmelerinde bulundu.

Ardan Zentürk, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in birdenbire "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın arkasında durmalıyız" çıkışının da tesadüf olmadığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru haklarına rağmen, Tony Blair'ın böyle bir çıkış yapmasının manidar olduğunu kaydeden Zentürk, şöyle devam etti:

"Burada oyun belli. Yunanistan'ın Türkiye ile aynı kapasitede olmadığı ortada ancak tabii ki Türkiye'nin Yunanistan'ın açıklamalarına bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Yunan Savunma Bakanı 'Türkiye ile savaşmaya hazırız' dedi. Belli ki bir güç Yunanistan'dan Türkiye ile bilek güreşine girmesini istemiş. ABD son dönemde Yunanistan'ın askeri üslerine önemli yatırım yapıyor, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile de kara üssü için görüşmeleri devam ediyor. Girit açıklarında Tanzanya bandıralı Türkiye'den Libya'ya giden gemiyi Yunan helikopteri durdurmaya kalktı. Tüm bunları göz önüne alırsak mesele Türkiye-Yunanistan meselesi olmaktan çıkıyor. Bence amaçları eğer başarabilirlerse Mısır ve Yunan donanmalarını Türkiye'ye karşı ortak harekatlarda ileri sürmek. Yunanistan'la muhtemel bir sıcak çatışma sonrası ise Türkiye'ye abluka uygulamak."

Zentürk, Yunanistan'ın hayati konularda Türkiye ile çatışmak değil tam tersine kazan-kazan yöntemiyle uzlaşma içinde olması gerektiğini vurgulayarak "Ne yazık ki Yunanlılar kendilerini Türkiye'ye karşı ileri sürenlerin dolduruşuna gelmiş gibiler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sefer

Bize Allah ve müminler yeter. Haydi cihada insAllah
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Sezer

Evet.bizi.durdurmaya.çalışıyorlar.yunan. Bize.saldırırsa.ne.adalar.nede.bati.tirakya. Dunyaya.öyle.bir.ders.vermemiz.lazimki. İçerdeki.dışarıdaki.hayinleri.tertemiz.yapmalıyız.ne.olduğunu.bile.anlayamasinlar..
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