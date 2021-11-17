Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’nin 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde önemli mesajlar verdi. Oktay konuşmasında, “Kimseden çekinmiyoruz. Hiç merak etmesinler. Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını alır” dedi. Fuat Oktay, törende konuşmasına KKTC’nin kuruluş yıldönümü kapsamında bayram coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. KKTC’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 84 milyonun selamlarını, sevgilerini getirdiğini belirten Oktay, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, 15 Kasım’ın, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine eklenen şanlı bir sayfa olduğunu vurguladı. Egemenliğin ambargoları aşarak refaha dönüşmesi için, adada çözüm yönünde yol alınmasının ve adadaki iki devlet arasında iş birliğinin tesis edilmesinin önemine işaret eden Oktay, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, bir başka deyişle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar, hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın Cenevre’de ortaya koyduğu öneri de bu temel üzerine inşa edilmiştir.”

“İkiyüzlü oyunların hepsi boşa gidecek”

Oktay, iki devletli çözümün bir müzakere pozisyonu olmadığının altını çizerek, “Rum tarafı şimdi istiyormuş rolü yaptığı ortaklık devletini, önce yıkıp sonra reddetmedi mi? Yarım asırdır temcit pilavı gibi müzakere masasına getirilen öneriler hangi yaraya merhem oldu? Bu oyalama taktikleriyle Türk tarafının zamanla baskılara boyun eğmesini mi bekliyorlar? Şurası iyi bilinmelidir ki nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türkü’nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtının, bugün 38 yaşına giren Cumhuriyet ve Kıbrıs Türkü’nün egemenliği olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “O dönemde Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş ‘İdaremizin adını koyacağız’ diyerek adada egemen bir Türk devleti kurulacağını dünya kamuoyuna ilan ettiği zaman, Rum kesimi inanmayarak ‘Bu açıklamalar şantajdır, tehdittir, asla olamaz’ diye yorum yapmakla meşguldü. Rum tarafının destekçileri de adada bağımsız bir Türk devletine ihtimal vermiyor, aynı bugün olduğu gibi hayal dünyasında yaşıyordu. Rum tarafı ve destekçilerinin ikiyüzlü oyunlarının hepsi yine boşa gidecek. Biz, Türkiye ve KKTC olarak, çözümün anahtarı gördüğümüz ‘Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi’ önerimizi, uluslararası topluma kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yol. Bu yolu yine omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Ayrıca Doğu Akdeniz’in, başta Doğu Akdeniz Türkleri olmak üzere tüm bölge halkları için barış, istikrar ve iş birliği denizi olması yönünde çalışmayı sürdüreceğiz.”

Oktay, Türkiye, bölgedeki enerji kaynaklarının adadaki iki taraf için iş birliği fırsatı olduğunu vurgularken, Rum tarafının yine tek yanlı tutum takındığına dikkati çekerek, “Akdeniz’in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle, trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını alır” dedi.

“Projeleri birer birer tamamlayarak ilerliyoruz”

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerinin görmezden gelinmesine asla göz yummayacaklarını vurgulayan Oktay, meşru hak ve menfaatleri fiili adımlarla korumaya devam edeceklerinin altını çizdi. Oktay, şunları kaydetti: “Hayal aleminde yaşayanlara en güzel cevap, dimdik ayakları üzerinde duran, kalkınan, gelişen ve güçlenen KKTC’dir. ‘Üreten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ anlayışıyla yürütülen ekonomik ve kalkınma iş birliği programımızla, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa, turizmden eğitime, her sektöre ayrı ayrı eğiliyor, projeleri birer birer tamamlayarak ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle yaptığı ziyareti sırasında önemli açılışlar gerçekleştirmiş, temeller atmış, ayrıca, yeni yatırımların da müjdesini vermiştir. İş birliği protokolümüz kapsamında salgın desteği, sanayi ve sivil toplum destekleri gibi toplumun her kesimine dokunan ödemelerin süreçlerini başlatmıştık. Aktarılan tutarlara ek olarak, KKTC’ye gönderdiğimiz yaklaşık 550 bin Kovid aşısı, KKTC e-devlet projesi, tıbbi ekipman destekleri ve karayolları çalışmaları son dönemde ilerlemelerle öne çıkan sektör bazlı projelerden sadece bir kaçıdır. Tarım alanlarını sulama projemiz de yatırım planlarımıza uygun şekilde devam etmektedir.”

Tatar: özgürce yaşadığımız bir vatana sahipsek bu, Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının en mutlu günlerinden birisini 15 Kasım 1983’te yaşadığını belirterek, onurlu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakarlıklarla kurdukları KKTC’nin 38. kuruluş yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının kurucusu ve ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden, 1963 Kanlı Noel saldırılarıyla silah zoruyla atıldığını hatırlatarak, şehitler ve gazilerin destansı bir varoluş mücadelesi verdiğini, bu günlere büyük acılar ve soykırım girişimlerine karşı direnerek geldiklerini vurguladı. 15 Temmuz 1974’te tüm dünyanın gözleri önünde askeri darbe ile Kıbrıs Helen Devleti’ni ilan eden Yunan cuntasını, etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak durduranın Türkiye olduğunu anımsatan Tatar, şu ifadeleri kullandı: “Çağrımız üzerine, can ve mal güvenliğimiz ve istiklalimiz için 20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a bir barış harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı bugün Kıbrıs, bir Yunan Adası’na dönecekti. Bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana sahipsek bu, Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir. 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanı, Rum tarafının bizim egemen eşitliğimizi kabul etmemesi, bizlerle yetki ve refah paylaşımını reddetmesi ve uluslararası camianın sadece Rum tarafının sesini duymasının bir sonucudur.”

Tatar, Kovid-19 salgını ve tüm sorunların çözümünde KKTC’ye her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

KKTC’nin kuruluşunun 38. yıldönümü kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa’daki düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’de düzenlenen törenlerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Oktay, toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla geldiği KKTC’de, Girne’de düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Oktay, KKTC’nin dört bir tarafında, baktığımız her yerde, Türkiye-KKTC iş birliği ile yapılmış alt yapı üst yapı yatırımlarını, insana dokunan projeleri ve kalkınma desteklerinin somut nişanelerini görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada yükselecek Yeni Girne Askeri Hastanesinden 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesine, Kıbrıs Türkünün bağımsızlığının güçlü bir sembolü olacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinden millet bahçesine, KKTC’nin dört bir yanını saran modern kara yollarına kadar pek çok iş birliği projemiz adım adım ilerliyor” dedi. Oktay şöyle devam etti: “100 Yataklı Yeni Girne Askeri Hastanesi, son teknoloji tıbbi donanımı ve tedavi birimleriyle bölgede en iyi sağlık merkezlerinden birisi haline gelecek. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl bugün Lefkoşa 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış, 500 yataklı dev hastane kompleksinin de müjdesi verilmişti. Az önce proje tanıtımını hep birlikte izlediğimiz hastanenin de tam teşekküllü bir şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması için gerekli desteği veriyoruz.”

Hayat kalitesini, turizmi ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen kara yolları için kesintisiz desteğin sürdürdüğünü aktaran Oktay, “Bir diğer önemli işbirliği alanımız ulaştırma ve altyapı” dedi. Oktay şunları kaydetti: “Toplam proje bedeli 635 milyon lira olan 46 kilometresi bölünmüş yol, 14 kilometresi birinci sınıf olmak üzere toplam 60 kilometre uzunluğunda 5 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları yapım çalışmaları devam ediyor. Gazimağusa-Dipkarpaz hattının bir parçası olan İskele-Çayırova Yolu’nun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 9 kilometre uzunluğundaki bu kesimin bölünmüş yol olarak tamamlanmasıyla bu güzergah üzerinde yer alan petrol, sanayi, turizm tesislerine, antik ve ören yerlerine ulaşım kolaylaşmış, sürüş konforu yükseltilmiştir.”

Kıbrıs Türkünün milli iradesini yansıtan Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır sembol bir eser olacak Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesini gördüklerini ifade eden Oktay, bu yerleşkenin Kıbrıs Türk halkının bir egemenlik nişanesi olacağını ve gelecek nesillere KKTC’nin güçlü demokrasi kültürüyle birlikte miras kalacağını söyledi.