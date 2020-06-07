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Gündem

Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Rumlar Türkiye'ye gaz gelirlerinden pay teklif etti

Ekim ayında KKTC'de yapılacak seçimlere kilitlenen Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, seçimleri Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti. Doğu Akdeniz'de yalnız kalan Anastasiadis, Ankara'nın enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:40:00 -
Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Rumlar Türkiye'ye gaz gelirlerinden pay teklif etti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz ve KKTC'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Anastasiadis'in ümidi Akıncı

Politico'ya konuşan Anastasiadis, KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti. Anastasiadis, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Kıbrıslı Türkler sandık başına gidecek ve Mustafa Akıncı yeniden lider seçilirse, adanın iki yakası arasındaki yeniden birleşme müzakereleri kesinlikle devam edebilir" diye konuştu.

Türkiye'ye gazdan pay teklif etti

Sözü Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere getiren Anastasiadis, bölgede olduğu düşünülen doğal gaz yataklarının adil bir şekilde bölünmesi şartıyla ve Ankara'nın, enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflı haksız girişimlerde bulunan Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı, haddini aşarak, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini azaltmazsa, AB üyeliğine aday olma statüsünü kaybetmelidir" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Lūtfetmiş Onlar Zaten KKTC nin, Hakkı.
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Harun

Oğlum bak git...
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