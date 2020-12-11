Doğu Akdeniz ve Ege'de görev yapacak! Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi kapsamında, ilk deniz karakol uçağı P-72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği belirtildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MELTEM Projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız envanterine giren 6 adet P-235 Deniz Karakol Uçağımız bugün Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ediyor.

MELTEM Projesinin bu aşamasında ise deniz gözetleme ve deniz karakol görevinde kullanılacak 6 adet ATR72-600 uçağı tedariki ve yine MELTEM Projesi çerçevesinde tedarik edilen görev ekipmanlarının uçaklara entegrasyonu amaçlanıyor.

Düzenlenen törenle Deniz Kuvvetlerimizin envanterine giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8300 km’den fazla kıyı şeridine sahip Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak.

MELTEM Projemiz kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarımızın sayısı 12’ye çıkacak.

P-72 Deniz Karakol Uçakları

P-72 Deniz Karakol Uçakları üzerine gelişmiş Radar Sistemi, Elektronik Destek Tedbirleri, Akustik İşleme Sistemleri, Taktik Veri Linki 11 ve 16, MK46 ve MK54 Torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.

Bu sistemler sayesinde uçaklar, Denizaltı Savunma Harbi, Su-üstü Savunma Harbi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Ufuk Üstü Hedefleme, Arama Kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.

P-235 uçaklarında bulunmayan Link 16 sistemi, MK54 torpidosu taşıma ve atma gibi yeni özelliklere ilaveten P-72 uçakları daha uzun süre görev icra edebilecek kabiliyete sahip olacak.

İlk Deniz Karakol Uçağımızın teslimatını takiben 2021 yılı içinde, ilave 2 adet Deniz Karakol Uçağı ile 1 adet Deniz Genel Maksat Uçağımızın daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Projede yerli ve milli sanayiinin rolü

Proje kapsamında Türk Sanayinin yoğun katılımı da sağlandı. TUSAŞ tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve Entegre Lojistik Destek aktiviteleri gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından ekipman tedariki sağlandı. Uçaklarımızda MİLSOFT tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunuyor. Deniz Karakol Yer İstasyonumuz HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, bugüne kadar Deniz Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın muharebe ve lojistik sahada gücüne güç katacak birçok hava, deniz, denizaltı ve lojistik projeleri de devam ediyor.

2021 yılı içerisinde Deniz Karakol Uçaklarımıza ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini başlatarak tedarik edilen sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gerekli desteğin sağlanması planlanıyor.