Doğtaş'tan Nevada koltuk takımı; Sade şıklık ve konfor bir arada

Yaşam alanlarını özenle güzelleştiren Doğtaş, geniş ürün seçenekleri, şık tasarımları ve kalitesi ile fark yaratmaya devam ediyor. Sade, şık ve geniş ölçülü yapısı ile konforlu bir oturum sunan Nevada koltuk takımı, tüm yaşam alanlarında modern hayat ihtiyaçlarını harmanlayarak evlerinize taşıyor.

Tek kişilik yatak olma özelliği taşıyor

Evde en çok zaman geçirilen alanlardan biri oturma odaları. Doğtaş koltuk takımları ile bu alanlarda şık ve son derece konforlu bir ortam yaratmak mümkün. Farklı kumaş ve malzeme seçimlerinin yanı sıra geniş bir tasarım skalası da sunan Doğtaş, NEVADA Koltuk Takımı ile göz doldurmaya devam ediyor. Günümüz trendlerine uygun tonlardaki şönil bukle ve kadife kumaşlar ile kombine edilen NEVADA Koltuk Takımı, üst düzey relax oturumu ile tam bir konfor ürünü olarak tasarlandı. Kırlentlerinde kullanılan modern ve eğlenceli desenleri, hareketli sırt mekanizması ile geniş oturum rahatlığı verirken tek kişilik yatak imkânı da sunmaktadır.

NEVADA Koltuk Takımı’nda bulunan ahşap bazalı ceviz ayak ve bazasız siyah metal ayaklı modül alternatifleri, farklı tarz mobilyalarla kombinasyonun yanı sıra; döner metal ve sabit ahşap ayak alternatifli berjer ve berjer pufuyla da bağımsız keyif alanları yaratmak için birebirdir.

Ergonomik tasarım ve kusursuz konfor bir arada

Doğtaş’ın koltuk takımı modelleri arasında günlük yaşam alanları için spor seçenekler bulunurken salonlara ve misafir odalarına uygun daha gösterişli takımlar da koleksiyonlarında yer alıyor. Ergonomik tasarımları ve kusursuz konfor sunan koltuk takımları ile televizyon keyfi yapmak, ayaklarınızı uzatıp dinlenmek ya da sevdiklerinizi ağırlamak her zamankinden çok daha keyifli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO