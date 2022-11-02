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Gündem Doğrusunu elbette Allah bilir! Serdar Ortaç "Bu kadar ömrüm kalmış" deyip açıkladı
Gündem

Doğrusunu elbette Allah bilir! Serdar Ortaç "Bu kadar ömrüm kalmış" deyip açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç hastalığı sebebiyle 'tükendiği' bir dönemde olduğunu itiraf etti. "15 -20 senem kaldı. Sevap işleyerek geçirmek istiyorum" diyen Ortaç, artık yataktan çıkmak istemediğini söyledi. Serdar Ortaç, MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 12:20:00 -
Doğrusunu elbette Allah bilir! Serdar Ortaç "Bu kadar ömrüm kalmış" deyip açıkladı

İstanbul Kuruçeşme Açıkhava konseriyle dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç, konserden çok söyledikleri ile gündem oldu. Bacağı sebebiyle artık topallayarak yürüyen Ortaç, bilindiği gibi MS hastalığı ile mücadale ediyor. Eşi tarafından zor günlerinde terk edilen Serdar Ortaç, "Ben evliliği beceremedim" diyerek itirafta bulundu. 

"12-15 yıl ömrüm kaldı"

Serdar Ortaç hastalığının kendisini tükettiğini belirterek, 15-20 yıl ömrüm kaldı, evimde ölmek istiyorum' diye konuştu. Bundan sonraki hayatında bazı kararlar aldığını söyleyen Serdar Ortaç, "12 yıl ya da 15 yıl yani kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum. Şarkı söylemek, uyumak ve evimde ölmek istiyorum" diye konuştu. 

Yataktan çıkamıyorum

MS hastalığı ile savaşan Serdar Ortaç kendini çok yorgun hissettiğini yataktan çıkamadığını söyledi. 'Hep yatıyorum hep uyuyorum' diyen Serdar Ortaç, "Yataktan çıkmak istemiyorum. Artık bisiklete binmeyi bile bıraktım. Bacağım çok ağrıyor' diye konuştu. 

Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

Serdar Ortaç'a MS hastalığı tanısı konuldu. Multiple Skleroz yani MS merkezi bir sinir sistemi hastalığıdır. MS hastalarında sinir sisteminde meydana gelen hasara bağlı olarak duyularda, konuşmada, görmede, dengede ve yürümede sorunlar meydana gelebilir. MS hastalığı daha çok 20 ila 40 yaşlar arasındaki yetişkinlerde görülmektedir. Daha erken veya daha ileri yaşlarda görülme olasılığı oldukça azalmaktadır.

Serdar Ortaç'ın Multipl skleroz (MS) Hastalığı Ölümcül mü?

Multipl skleroz (MS) için bilinen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat uygulanan yöntemlerle birlikte ve kişinin yaşam tarzında yapacağı değişikliklerle birlikte atakları kontrol altına alınabiliyor. Multipl Skleroz'un oluşumunda çevresel etkenler (iklim, yaşanan bölge vb.) ve geçirilmiş viral enfeksiyonların yanı sıra, genetik yatkınlık da önemli rol oynuyor. Ms Hastalığı, genetik ve çevresel nedenlerin bir araya gelmesi sonucunda da meydana gelebilir.

 

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