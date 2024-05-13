Doğrudan tutuklama! Yasal düzenleme Meclis’e geliyor! Eğitimde şiddetin cezası artacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi’nde değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Soruna köklü ve kalıcı çözüm için, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. Hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir." dedi.

"EĞİTİME YAPILAN HER ŞİDDET ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN ŞİDDETTİR"

Cevdet Yılmaz'ın eğitimde şiddetle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Başkent Ankara’nın köklü eğitim kurumlarından Ankara Atatürk Lisesi’ndeyiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı aydınlatan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavrımızı burada bir kez daha net şekilde ortaya koyuyoruz. Eğitim camiamıza yönelen her türlü şiddeti, ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.



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Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim ailesine başsağlığı diliyorum.Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle yâd ediyorum.

"ŞİDDET İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞAMNIDIR"

Emekli ve görevleri başında olan tüm öğretmenlerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. Şiddet, insanlığın ve değerlerimizin de en büyük düşmanıdır. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir.

"TASLAK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK"

Soruna köklü ve kalıcı çözüm için, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. Hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir.

"CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILACAK"

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor.

"DÜZENLEME EN HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Bununla birlikte özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisiyle aynı şekilde korunması öngörülmektedir. Milletvekillerimizin siyasi parti ayırt etmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu düzenlemeye sahip çıkacağına ve düzenlemenin en hızlı şekilde yürürlüğe gireceğine inanıyorum.

"ŞİDDETE KARŞI DUYARLILIĞA HERKESİ DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Sivil toplum kuruluşlarını, öğrenci velilerini ve medya organları başta olmak üzere eğitim öğretimin tüm paydaşlarını şiddete karşı farkındalığı ve duyarlılığı artıracak şekilde destek vermeye davet ediyorum.Meslektaşlarının hukukuna bir aile havasında hep beraber sahip çıkan tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyorum.

Milletvekillerimizin bu düzenlemeye sahip çıkacağını ve düzenlemenin en hızlı şekikde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Elbbette adalet mekanizması yasal düzenlemeler bütün bunlar önemli fakat toplumsal bir farkındalık da çok önemli.