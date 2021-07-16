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Eğitim Doğru tercih “SAÜ Eğitim Fakültesi”
Eğitim

Doğru tercih “SAÜ Eğitim Fakültesi”

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Doğru Tercih programının bu haftaki konuğu SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:36:00 -
Doğru tercih “SAÜ Eğitim Fakültesi”

Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Rüştü Yeşil, “1997 tarihinde kurulan Eğitim Fakültemiz 24 yıllık birikime sahip. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi Hendek Kampüsü'nde sürdürmekteyiz. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde hazırlık eğitimi zorunlu olduğundan eğitim süresi 5 yıl, diğer bölümlerimizde eğitim süremiz 4 yıl. Eğitim Fakültesi bu zamana kadar 14769 öğrencisini mezun etti. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında 520 öğrenci alımının planlandı” ifadelerini kullandı..

Neden SAÜ Eğitim Fakültesi?

Akademik, sosyal, kültürel, fiziksel imkânlar ve boyutlar dikkate alınarak pek çok şey söylemenin mümkün olduğuna değinen Dekan Yeşil, “Öğretim elemanları ile çok zamanlı ve çok yönlü sıcak bir eğitim atmosferi, akademik kariyer düzeyi yüksek bir eğitim kadrosu, üniversitemizin genel olarak kalite belgesine sahip olmasının ötesinde fakültemizin bölümleri de akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş, ulusal düzeyde yapılan KPSS sınavında ülke genelinde daima ön sıralarda bulunan fakülteyiz” şeklinde konuştu.

Dekan Yeşil, “Fakültemizde isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi veriliyor. Bütün bölümlerinde üniversitemiz diğer fakülte ve bölümleri ile ÇAP alternatifleri bulmakta. Aktif öğrenci kulüpleri ile toplumsal ve akademik projelerde rol ve görev alma, deneyim kazanma imkânları, bölümlerin ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci buluşturma etkinlikleri, konferans ve seminer salonları, kafeterya, fizik ve kimya laboratuvarları, bilgisayar ve dil eğitimi laboratuvarları gibi öğrencilerimiz açısından devlet ve özel yurt imkânları sayesinde barınma problemi yaşanmamaktadır” dedi.

Staj ve İş İmkânları

Eğitim Fakülteleri, eğitim sektörüne eğitimci yetiştiren kurumlar olduğuna değinen Prof. Dr. Yeşil, “Kamu ve özel sektör bünyesinde varlık gösteren okul öncesi, ilk ve ortaokullar, liseler; özel eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri fakültemizin sıkı iletişim içerisinde olduğu kurumlar. Bu kurumlarda okul deneyimi ve staj uygulamalarının yanı sıra eğitim süresince eğitim ve araştırma odaklı işbirliği çalışmaları yürütmekteyiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz staj yeri aramakta problem yaşamıyor. İş imkanlarına gelince, kamu sektörü özel sektör bünyesindeki eğitim kurumları (okullar ve etüt merkezleri), akademik çalışma ile birlikte Yükseköğretim Kurumlarında öğrencilerimiz çalışabilmektedir” diye konuştu.

Programın devamını Sakarya Üniversitesi kurumsal YouTubehesabı (sakaryauni) üzerinden izleyebilirsiniz.

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