Doğru entegre edilen teknolojiler kolay yönetilebilen verimli çözümlere dönüşüyor

Güvenlik risklerinin her geçen gün daha da çeşitlendiği günümüzde, güvenlik operasyon merkezlerinin iş akışları giderek daha karmaşık hale geliyor. Video izleme, geçiş kontrol, yangın algılama ve acil anons sistemlerinin yer aldığı bu merkezlerde, her bir sistemi ayrı ayrı yönetmenin zorluğu nedeniyle teknolojik sistem entegrasyonuna ihtiyaç duyuluyor. Tüm bu sistemler, tek bir platformda entegre değilse tam performans alınamıyor. Entegrasyonu sağlayan çatı güvenlik yazılımları ise güvenlik sistemlerine kapsamlı kontrol imkânı sunuyor ve olası insan hatalarını en aza indiriyor.

Çoklu alarmları tek noktadan yönetmek

Securitas Technology Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, güvenlik sistemlerinde entegrasyonu sağlayan çatı güvenlik yazılımlarının en önemli faydasının ‘alarmları yönetmek’ olduğunu söyledi. Yelkencioğlu, “Birbirinden farklı noktalardan gelen alarmlar ve operatörün bu alarmlar esnasında paniğe kapılmasını ve hata yapmasını engellemek, hayati öneme sahiptir. Bu nedenle ilgili güvenlik operatörüne, alarm durumlarında uygulanması gereken talimatları adım adım gösteren bir sistemin olması, tüm sistemin bir operatörün kontrolünde doğru ve eksiksiz bir şekilde yönetilmesini de sağlar.” diye konuştu.

Yelkencioğlu’nun dikkat çektiği senaryoya göre; örneğin video izleme sistemleri ile algılanan istenmeyen kişi bildirimi, otomatik olarak geçiş kontrol sistemine aktarılıyor ve başka bir müdahale gerektirmeden ilgili bölgenin kapılarının kilitli kalması sağlanıyor. Bir yangın alarmı anında ilgili bölgedeki kamera görüntüsüne ulaşılarak, alarm teyidi almanın bir adım ötesinde, geçiş kontrol sistemlerine bağlı kapı ve turnikeler açılıyor. Alarm durum yönetim ekranı ile senaryoya uygun talimatları operatör ekranına getiriyor ve işletme acil durum senaryosunun uygulanmasını garanti ediyor. Tüm bunların ötesinde yangın anı atlatıldıktan sonra, bu anın 30 saniye öncesi ve sonrası görüntülerini de kapsayan alarm durum kaydı oluşturuyor. Yelkencioğlu, “Sadece bu durum bile bu sistemlerin neden tümleşik güvenlik platformunda bulunması gerektiğinin özeti niteliğindedir” dedi.

Farklı bir senaryoda ise çift yönlü iletişim yöntemiyle A blokta oluşan bir tehdide istinaden hem ilgili blok hem de bu tehditten etkilenebilecek B Blok’a da aynı anda müdahale edilebilmesi amaçlanıyor. Böylece tüm bu güvenlik birimlerinin birbirleriyle haberleşebilmesi sağlanıyor ve işletmeler için uçtan uca bir güvenlik sistemi inşa ediliyor.

Güvenlik açığına dikkat

İşletmelerin emanet edildiği güvenlik sistemlerinde bir güvenlik açığının olmaması büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem elektronik güvenlik donanımlarının hem de bu donanımlarla haberleşen ve bu donanımların yönetilmesini sağlayan yazılım platformlarının uçtan uca siber güvenliğe tabi olması gerekiyor. Yelkencioğlu, donanım cihazlarının haberleşmelerinde dünya standartlarındaki haberleşme protokollerinin kullanılması, daha da önemlisi yazılım platformlarında bulunan ve sistem mimarisini oluşturan kod parçacıklarının ISO-27001 standartlarında olması gerektiğini sözlerine ekledi.