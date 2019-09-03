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Doğayla lezzetin buluştuğu adres: Esenbahçe Restoran

Esenbahçe Restoran, doğayla iç içe yemyeşil bahçesi ve otantik dekorasyonuyla birbirinden nefis lezzetleri misafirleriyle buluşturuyor. Kapalı ve açık mekanlarıyla konuklarına yaz, kış hizmet veren Esenbahçe, serpme kahvaltı, et mangal ürünleri, tatlı çeşitleri ve nargile keyfiyle lezzeti ve kaliteli hizmeti bir arada sunuyor.

03 Eylül 2019 Salı 15:29
Doğayla lezzetin buluştuğu adres: Esenbahçe Restoran

Bazen şehrin kalabalığından uzaklaşıp aile ve dostlarınızla enerji depolamaya ihtiyaç duyar, yüzünüzü gülümsetecek özel anılar biriktirmek istersiniz. Şehrin merkezinde ama doğayla iç içe bir ortamda hizmet veren Esenbahçe Restoran da işte tam bu noktada akla gelen en güzel adreslerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenen yemyeşil bahçesi ve otantik dekorasyonuyla misafirlerini ağırlayan mekan, eşsiz lezzetleri konuklarıyla buluşturuyor. Misafirler, her gün serpme kahvaltıdan et mangal ürünlerine, tatlı çeşitlerinden nargile keyfine varan ürün çeşitliliğiyle lezzeti ve kaliteli hizmeti bir arada yaşıyor.

SEMAVER EŞLİĞİNDE KAHVALTI KEYFİ

Sevdiklerinizle bir arada kahvaltı yapma keyfini zengin çeşitli serpme kahvaltıyla Esenbahçe’de yaşayabilirsiniz. Yeşillikler ve rengarenk çiçekler arasında oksijen depolayıp bir yandan da doğal ve organik lezzetlerin tadına varabilirsiniz.  Semaverde sunulan çay servisi ise kahvaltı keyfinizi ikiye katlıyor. Semaverde demlenen çayınızı yudumlarken, bazen nostalji yapacak bazen de hoş sohbetleriniz eşliğinde kahvaltınızı unutulmaz anılara dönüştüreceksiniz.

İSTER KENDİN PİŞİR, İSTER MASANA PİŞMİŞ GELSİN

Lezzeti ve kaliteyi bir arada sunan Esenbahçe, mangal severlerin de adeta uğrak yeri. Et çeşitlerini geniş ürün yelpazesi ile sunan mekanda isterseniz kendiniz pişiriyorsunuz isterseniz de her şey hazır masanıza geliyor. Etlerin tedariği de doğal beslenen hayvanlardan İslami koşullara uygun olarak yapılıyor. Misafirlerinizi mangal damak zevkine uygun lezzetler eşliğinde evinizin sıcaklığında bir ortamda ağırlamak istiyorsanız Esenbahçe size en uygun mekan olacaktır.

ESENBAHÇE’YE ÖZEL MEŞHUR KÖFTE

Esenbahçe’nin usta aşçıları tarafından hazırlanan mekana has lezzetler de damak tadına düşkün olanları fazlasıyla cezbediyor. Tesisin en meşhur lezzetleri arasında ızgara köfte yer alıyor. Yöresel tatlarla misafirlerine lezzet şöleni sunan mekanda Hamsiköy sütlacı, manda yoğurdu ve Trabzon ekmeğinin de tadına bakmayı ihmal etmeyin.

ÜCRETSİZ OTOPARK VE ÇOCUK OYUN ALANI

Sultangazi’de Arnavutköy yolu üzerinde hizmet veren Esenbahçe Restoran, 6 bin metre kare arazi üzerinde birçok doğal güzelliğin yer aldığı bir alanda bulunuyor. Mekan, açık ve kapalı alanda toplam 800 kişiye aynı anda hizmet verebiliyor. Usta aşçıları ve güler yüzlü personeliyle sizi karşılayan mekanda, davet, iş toplantıları ve özel organizasyonlarınızı da gönül rahatlığıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Araçla gelecekler için ücretsiz otopark hizmeti de sunulan mekanda çocuklar da unutulmuyor. Çocukların temiz hava alabileceği aynı zamanda eğlenebileceği bir yer olan Esenbahçe’de çocuk oyun alanı da bulunuyor. Ayrıca iki ayrı mescidi bulunan mekanda ferah ortamda ibadet edebilme imkanı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:29
  1. Trabzon
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