"Doğaya Kanat Açan Okullar" Kayseri’de

Doğuş Otomotiv’in, "Doğaya Kanat Açtık" projesi çerçevesinde doğayı korumaya gönüllü ve bu konuda çalışmalar yapan okullarla gerçekleştirdiği "Doğaya Kanat Açan Okullar" projesinde ikinci okul Kayseri’den Pınarbaşı Karakuyu Ortaokulu oldu.

Okul davet etti, proje Kayseri’ye gitti

Bölgelerindeki kuşları, yaban hayvanlarını ve doğayı korumaya yönelik ilgisi olan ve öğrenmeye meraklı çocukları ve okulları hedefleyen "Doğaya Kanat Açan Okullar" projesi, Karakuyu Ortaokulu öğrencilerinin ve okul yöneticilerinin daveti üzerine Kayseri’ye gitti.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karakuyu Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek bir atölye çalışması gerçekleştirdiler. Bu çalışmada Tüydeş, öğrencilere özellikle okulun yer aldığı Kayseri ve Pınarbaşı bölgelerine ait yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgi verdi. Tüydeş, öğrencilere doğa fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini aktarırken, bölgedeki doğal yaşamın önemini ve bu değerli mirasa sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu anlattı.

Ayrıca, Türkiye'deki 499 kuş türünün bulunduğu ve çocukların doğayı ve kuşları daha iyi anlamalarına ve takip etmelerine yardımcı olan atlas da öğrencilere hediye edildi.

Gönüllü okullar başvuru yapabiliyor

Doğa Kanat Açan Okul olmak isteyen okullar, [email protected], doğa ve çevrenin korunmasına yönelik yaptıkları çalışma örneklerini anlatan bir bilgiyle talepte bulunabiliyor. Yapılan değerlendirmeler neticesinde okul belirlenen bir tarihte ziyaret ediliyor ve ‘Doğaya Kanat Açan Okul’ programına dahil ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Doğaya Kanat Açtık" projesi, Doğuş Otomotiv'in sürdürülebilirlik ve doğa koruma alanındaki taahhütlerinin bir yansıması. Proje, doğal yaşamın ve çevrenin önemini vurgulayarak toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.