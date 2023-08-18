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Ekonomi Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 Yılı İlk Yarı Yıl Başarısını Paylaştı
Ekonomi

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 Yılı İlk Yarı Yıl Başarısını Paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 13:48:00 -
Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 Yılı İlk Yarı Yıl Başarısını Paylaştı

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL hasılat rakamına ulaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store ve Biga Home markalarıyla, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketi arasında yer alıyor. 2023 ilk yarı yıl rakamlarını açıklayan Doğanlar Mobilya Grubu, ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan mağaza sayısına göre ilk 3 büyük mobilya şirketi olma özelliğini taşıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında, 2,6 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre %83’lük bir satış büyümesi yakaladı. 342 Milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan grup, net kârını 2022 yılının aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 155 milyon TL’ye getirdi. Doğanlar Mobilya Grubu aktif büyüklüğünü ise 4,1 milyar TL’ye yükseltti.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, 6 markamızla başarılı yolculuğumuza devam ediyoruz.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, konuyla ilgili açıklamasında 2023 yılı ilk yarı yılının oldukça verimli ve gurur verici geçtiğine değindi. “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, markalarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerimizin dinamik bir yapıya dönüşmesi için tüm süreçlerimizde değişikliklere gittik.

Bu değişikliklerle yatırımlarımızın ve büyüme grafiğimizin sürdürülebilir olmasının başta yöneticilerimizden tüm çalışanlarımıza ve şirket kültürümüze kadar benimsenmesini sağladık.

2023 yılında hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedeflerin üzerinde bir rakam tutturmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin yanı sıra uluslararası pazardaki yerimizi güçlendirmek için; Doğtaş markamızla Almanya, Pakistan, Özbekistan ve Mairitius, Lova markamızla Azerbaycan, Kelebek markamızla ile Rusya pazarlarında satış noktalarımızla yerimizi aldık. Ayrıca, Senegal’de kurulan BİGA Home markamızla Afrika kıtasında da yatırımlarımızı çoğaltarak devam ederken, 2023 yıl sonunda mevcut satış noktalarımıza ilave 20-25 yurt dışı satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
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