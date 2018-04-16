Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
Doğan Holding bünyesinde bulunan Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya'ya devredilmesinin ardından Rekabet Kuruluna başvuruldu.16 Nisan 2018 Pazartesi 17:52
Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemi için başvuruda bulunuldu.
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