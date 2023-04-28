Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
İş adamı Doğan Kasadolu, Akit Medya Grubu'nda yaşanan yangına ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.
"Üzülerek haberini aldığım Akit Medya binasındaki yangını endişeyle takip ettim." diyen Kasadolu, "Maddi kayıp büyük olsa da uzun yıllardır çeşitli vesilelerle birçoğuyla tanışıp görüştüğüm Akit çalışanlarının canına zeval gelmemesi tesellimiz oldu. Tüm camiaya geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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