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Siyaset Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!
Siyaset

Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 20:04:00 -
Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdurrahman Akyüz hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'ye yakın Halk TV ekranında, kendilerinin İBB adayı Mehmet Altınöz dururken CHP'li İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nu övüp, Murat Kurum'u hedefe koyan ve Cumhur İttifakı'nı zedeleyen ifadeler kullanan Doğan Aydal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ödüllendirilirken, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın en güvendiği isimlerden Abdurrahman Akyüz'ün, "İstanbul'da Murat Kurum'u desteklemeliyiz." sözleri Yeniden Refah Partisi tarafından cezalandırıldı.

Doğan Aydal'a bu tarz konularda konuşma yetkisi veren Erbakan, partinin MKYK üyesine aynı hakkı tanımayarak disipline sevk etti.

Erbakan'dan ilk yorum!

Fatih Erbakan birçok konuda olduğu gibi, Abdurrahman Akyüz konusunda da parti içindeki Doğan Aydal gibi isimlerin etkisinde kaldı.

Erbakan, hakkında disiplin soruşturması başlatılan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz için şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok. Onun bu açıklamalarından sonra genel merkezimiz gerekli açıklamaları yaptı. Bizim İstanbul'da adayımız Mehmet Altınöz'dür ve kesinlikle çekilme gibi bir durum söz konusu değil.”
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