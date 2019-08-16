0553 313 94 23

Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelemiz sürüyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineğine karşı bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:45
Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelemiz sürüyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineğine karşı bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz” dedi.


Adana’da turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden Akdeniz Meyve Sineğine karşı mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile oda ve dairelerin temsilcileri Yüreğir Ziraat Odası’nda bir araya geldi.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve diğer ziraat odası başkanlarıyla görüşen Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi ile ilgili yapılan faaliyetler ve önlemler hakkında bilgi aldı.


Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, meyve sineğiyle kültürel mücadele yöntemlerinin önceliğine ve sonrasında kimyasal mücadele yöntemlerin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Akdeniz Meyve Sineği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de yaş meyve üretim ve ticaretini etkileyen en önemli zararlılardan biridir. Zararlı doğrudan ürün kaybına neden olduğu gibi ihracatta toleransının sıfır olması nedeniyle bulaşık ürünlerin ülkemize geri iade edilmesine ve ihracatın engellenmesine kadar giden ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak sürekli araştırıyor, gelişiyor ve çiftçilerimize de sürekli eğitimlerle bu önemli bilgileri aktarıyoruz. Akdeniz meyve sineğine karşı bölgede birçok çalışma yürütüyoruz. Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin ise yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Türkiye genelinde Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 45 ilde Akdeniz Meyve Sineği Takip Projesi yürütülmektedir. İlimizde bulunan sabit istasyonlarda Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu sayımları yapılarak üreticilerimize anlık toplu mücadele uyarıları verilmektedir” ifadelerini kullandı.


Yüreğir Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Naim Öztürk, Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı ile Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:45
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar
    1. Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe..
    2. Meksika’da 65 göçmen açlıktan ölmek..
    3. '2020'de 40 milyon kişi katarakt..
    4. 'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e..
    5. Katil Esed’in gerçek soyadı ortaya..
    6. Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre..
    7. Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara..
    8. Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4,..
    9. (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
    10. Küçükçekmece’de sanat ve meslek..
    11. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    12. MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine..
    13. Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
    14. İran Dışişleri Sözcüsü: “Grace-1’e..
    15. Başkan Bozkurt çevre temizliği..
    16. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf..
    17. Yöresel ürünler Osmaneli’nde büyük..
    18. Bilecik’te son 8 ayda 420 köpek ile..
    19. Malatya İdmanyurdu’nda yeni sezon..
    20. Araban Ovası’nda yetişen organik..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor