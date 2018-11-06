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Doğallıktan gelen güzellik: Probiyotik

Probiyotikler, yani sağlıklı bakteriler hem tüketildiğindehem de cilde sürülünce pek çok fayda sağlamaktadır Diyetisyen Gizem Görmüş probiyotiklerin hakkında neler söyledi?. Bunun için yazının devamını okuyun.

06 Kasım 2018 Salı 18:48
Doğallıktan gelen güzellik: Probiyotik

Cilt bakımının en yeni harikaları, probiyotikler! Mikroplar her organa zarar verdiği gibi cildimize de zarar veriyor. Toksin ve iltihaplar aknelere, rosacea rahatsızlığına ve egzamalara neden olabiliyor. Bakteri çeşitliliği cildin mikrobiyolojisi için de gerekli, çünkü cildimizdeki bakteri türlerinin çeşitliliği ne kadar çok olursa cilt bariyeri o kadar sağlam oluyor. Daha az kuruluk, kaşıntı hissi ve iltihaplanma yaşanıyor. Cilt bakımında kullanılan bazı probiyotikler cildin doğuştan sahip olduğu bakterileri beslerken bazıları da akne ve enfeksiyonlara katkıda bulunan mikropları öldürüyor.

DÜZENLİ KULLANMAK ÖNEMLİ

Probiyotiklerin vücudumuza pek çok faydası var. Diyetisyen Gizem Görmüş probiyotiklerin önemini şu şekilde belirtti: “Probiyotik, sindirim sisteminde belli miktarda bulunan ya da dışarıdan alındığında bağırsaklardaki bakterilerin dengelenmesine yarayan; sindirim sistemi ile bağırsak sağlığını korumaya yönelik çalışan canlı mikroorganizmalar. En önemli probiyotikler ise bifidobacterium ve lactobacillus. Probiyotikler yoğurtta, sütte, kefirde, peynirde ve besin desteklerinde bulunuyor. Probiyotikleri beslenmenize soktuğunuzda canınızın istediğini yeseniz de kilo alımınız oldukça yavaşlıyor. Çünkü dost bakteriler iştahınızı da kontrol altında tutuyor. Bağırsaklarınızda bol miktarda probiyotik bulunduğunda canınız gofret, şeker, poğaça istemiyor. Günde 3-4 birim probiyotik grubu yiyecekleri tüketmekte fayda var. Her yaştan insanın düzenli olarak probiyotik besin tüketmesi önemli. Özellikle bebekler, çocuklar, hamileler ve emziren anneler, yaşlılar, hastalar, laktoz hassasiyeti olanların probiyotik tüketmesi gerekiyor ama her besinin fazlası da biliyoruz ki zararlı. Önemli olan yiyeceklerin ihtiyaç duyulduğu kadar tüketilmesi.  Probiyotiklerin fazla tüketilmesi de bağırsak tembelleşmesine ve yararlı bakteri azalmasına  sebebiyet verebiliyor.”

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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