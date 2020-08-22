Doğalgazda ne zaman indirim olacak? Doğalgazda ne kadar indirim yapılacak?

Fatih ve Yavuz gemileri, Akdeniz ve Karadeniz’e bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdi. Fatih gemisinin yaptığı son sondaj faaliyetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletine verdiği 320 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu açıklandı. Türkiye yerli ve milli imkanlarla Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusu sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaştı. Sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşılması 82 milyonu mutlu etmeye yetti. Doğalgaz bulunan Tuna 1 kuyusundan elde edilen veriler aynı bölgede de yeni doğalgaz bulgularına rastlanacağına işaret etmekte.

Bulunan doğalgaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek?

Enerji üzerinden sözde güçlü ülkleler pek çok ülkeyi işgal ettiği, savaşların ve kirli oyunların yine enerji üzerinden yapıldığı bir dönemde Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması bir takım kesimleri rahatsız etse de Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, enerjiye ödenem paraların ülkenin kalkınması için büyük yatırımlara aktarılacak. En önemlisi de cari açığın kapatılmasına Karadeniz’de bulunan doğalgazın olanak sağlayacağı öngörülmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinden sonra vatandaşlar doğalgazda indirimin olup olmayacağını merak ediyor. Doğalgazda indirim haberine ilişkin son dakika açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi. Uzmanlar bulunan doğalgazın Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını 7 yıl kadar karşılayacağını söylemekte.

Doğalgaz fiyatları ucuzlayacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarda indirim olup olmayacağına ilişkin olarak, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, doğalgazın çok daha uzun ve daha ekonomik olması için altyapıyı Karadeniz’de bulunan doğalgaz vesilesiyle oluşturulmuş olunduğunu sözlerine ekledi.