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Ekonomi Doğalgazda kademeli tarife nedir?
Ekonomi

Doğalgazda kademeli tarife nedir?

Doğalgaz kademeli tarife ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlayacak. Kademeli tarifenin ne zaman uygulanacağı, kimlerin nasıl faydalanacağı ise merak konusu. Peki, doğalgaz kademeli tarife ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 12:04:00 -
Doğalgazda kademeli tarife nedir?

Kış aylarında doğalgaz faturaları en çok konuşulan konuların başında geliyor. Vatandaşların yüzünü güldüren bir açıklama geldi. Kademeli tarife döneminin kimleri kapsadığı ne zaman uygulandığı araştırılıyor. Peki, doğalgaz kademeli tarife ne oluyor?

Doğalgazda kademeli tarife nedir?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesini getireceklerini bildirdi.

Elitaş, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, doğal gaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğal gaz faturalarıyla ilgili BOTAŞ'ın kademeli tarifeye geçmesini önererek, il veya bölgelerdeki tüketime göre doğal gazın faturalanmasını istedi.

Yaşar'dan sonra yerinden söz alan Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

Elitaş, BOTAŞ'ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Konu hakkında yeni gelişmeler oldukça, ayrıntılar belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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