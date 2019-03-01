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Doğalgazda abone sayısı 15 milyonu geçti

Türkiye'deki doğalgaz abone sayısı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 15 milyon 400 bin 892'ye yükseldi.

01 Mart 2019 Cuma 10:04
Doğalgazda abone sayısı 15 milyonu geçti

Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 15 milyon 400 bin 892 oldu.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) hazırladığı sektör raporunda, söz konusu dönemde abone sayısında 1 milyon 185 bin 903, serbest tüketici sayısında ise 52 bin 59 artış olduğu belirtildi.

Türkiye'de Aralık 2017'de toplam doğal gaz abone sayısının 14 milyon 162 bin 930 olduğu kaydedilen raporda, bu rakamın 2018'in Aralık ayında yüzde 8 artışla 15 milyon 400 bin 892'ye yükseldiği bildirildi.

Raporda geçen yıl aralıkta doğal gaz tüketiminin yüzde 3 artışla 5 milyar 653 milyon metreküpe ulaştığı belirtilerek, "Aralık 2018'de, 2017'nin aynı ayına göre doğal gaz ithalat miktarı yüzde 1 artarak 6 milyar 53 milyon metreküp oldu. İthal edilen doğal gazda LNG'nin payı da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6 artarak 2 milyar 100 milyon metreküpe yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Aralıkta en çok doğal gaz ithal edilen ülkeler ise sırasıyla Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Katar oldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:04
  1. abone
  2. Doğal Gaz
  3. GAZBİR

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