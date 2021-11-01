  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğalgaza zam var mı 2021? Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Doğalgaza zam var mı 2021? Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu?

Doğalgaza zam yapıldı mı? Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Havaların soğuması ile birlikte doğalgazı çalıştırmaya başlayan vatandaşlar doğalgaz faturasının ne kadar geleceğini merak ederken, acaba bu kışın doğalgaza zam gelecek mi? Doğalgaza ne kadar zam gelir? sorularını da sormaya başlamıştı. BOTAŞ’tan doğalgaza zam olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 08:42:00 - 2021-11-01 08:43:16
Doğalgaza zam var mı 2021? Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar oldu?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Böz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi. Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi
Kadın - Aile

Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Lavaş cipsi gerekli malzemeler | Hafif ve leziz bir atıştırmalık arıyorsanız; lavaştan cipsler hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınıza sağlıklı a..
İğdenin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

İğdenin faydaları nelerdir?

İğde, çekirdekli ve küçük bir meyvedir.İğdenin diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolama gibi bir özelliği vardır...
ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de
Dünya

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Senato’da yapılan “Karadeniz’in güvenliği” konulu oturumda Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin önemine vurgu yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay