Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaz zammı ne kadar oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası petrol fiyatları adeta yerinde durmuyor. Cuma günü 101,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklarken, Japonya da Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacağını duyurdu. Savaş nedeniyle artan petrol fiyatlarındaki artış, doğalgaz fiyatlarına da yansıyor.

Doğalgaza zam mı geldi?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Mart ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu. Açıklamaya göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 oranında zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı. SABİT KALDI BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Doğalgaz fiyatları nasıl belirlenir?

Doğal gaz tüketimi m3 (metre küp) birimiyle ölçülür ve kWh birimiyle faturalandırılır. Birim fiyat 1 kWh enerji tüketiminin tutarı demektir. Türkiye’deki doğal gaz tüketicileri abone ve serbest müşteriler olarak ikiye ayrılır. Doğal gaz tüketimi 75,000 Sm3 olan konut tüketicileri abone grubunda yer alır. Konut tüketicileri dışında kalan diğer tüm tüketici grupları (ticari, sanayi, elektrik santrali) serbest tüketici konumundadır. Aboneler için doğal gaz birim fiyatları neye göre açıklanır? Aboneler, doğal gazı bölgesi içinde bulundukları dağıtım şirketinden almak zorundadırlar. BOTAŞ her ay farklı tüketici grupları için uygulayacağı birim fiyatları açıklar. BOTAŞ’ın uyguladığı 3 farklı fiyat kategorisi vardır.

Yıllık tüketimi 300,000 m3 ve altında olan tüketicilere uygulanacak fiyat

Yıllık tüketimi 300,001 m3 ve üzerinde olan tüketicilere uygulanacak fiyat

Organize sanayi bölgelerindeki tüketicilere uygulanacak fiyat

Doğalgaz birim fiyatı ne kadar?

Ocak 2021 için BOTAŞ'ın açıkladığı doğalgaz birim fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL'dir.

=3 Mart 2022 tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir: