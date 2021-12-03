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Ekonomi Doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?
Ekonomi

Doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Doğalgaza ne kadar zam yapıldı 2022 | Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımı arttı. Vatandaşlar doğal gaza zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, doğal gaz ne kadar oldu? Doğal gaz zammı yüzde kaç?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:29:00 -
Doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Kış aylarıyla birlikte doğal gaz kullanımı arttı. Vatandaşlar yeni yıl öncesinden doğal gaza ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı?

Doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Doğal gazda, aralık ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 20 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Aralıkta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 200 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 20 artışla 4 bin 800 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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