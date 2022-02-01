Doğalgaz zammı son dakika! Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Doğalgaz zammı son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna krizi tüm dünyayı korkuturken, İran’ın da arızayı bahane ederek doğalgaz akışını kesmesi vatandaşlar tarafından doğalgaza zam mı gelecek? sorusunu sormaya neden oldu. BOTAŞ’tan da bu ortamda doğalgaz tarifelerine ilişkin açıklama geldi. Peki meskende doğalgaz zamlandı mı? Sanayide doğalgaza ne kadar zam geldi?