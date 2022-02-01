Doğalgaz zammı son dakika! Doğalgaza ne kadar zam geldi?
Doğalgaz zammı son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna krizi tüm dünyayı korkuturken, İran’ın da arızayı bahane ederek doğalgaz akışını kesmesi vatandaşlar tarafından doğalgaza zam mı gelecek? sorusunu sormaya neden oldu. BOTAŞ’tan da bu ortamda doğalgaz tarifelerine ilişkin açıklama geldi. Peki meskende doğalgaz zamlandı mı? Sanayide doğalgaza ne kadar zam geldi?
Doğal gazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için tarife değişmedi ancak elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Sanayide doğalgaza ne kadar zam geldi?
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.