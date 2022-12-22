Doğalgaz ve elektrik müjdesi! Bakan Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, ‘Elektrik ve doğalgazda yeni yılda zam olacak mı?’ sorusuna “Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz” yanıtını verdi.

Doğalgaz yüzde 164 zamlanmıştı

Doğalgaza 2022 yılında tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 tarihinde doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Nisan 2022’de konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Haziran 2022’de konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde konutlarda yüzde 20,4; saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı. 2022 yılı içinde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan zam yüzde 261’e çıkmış oldu.

Elektriğe yapılan 3 zam

Elektrikte ise konut tarifesine yıl içinde üç defa; sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan zamla birlikte düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zamlanırken; sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı.

1 Nisan 2022 tarihinde sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran 2022 tarihinde konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı.