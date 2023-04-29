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Ekonomi Doğalgaz vanasını kısma kararı aldılar! Türkiye'yi de ilgilendiren gelişme
Ekonomi

Doğalgaz vanasını kısma kararı aldılar! Türkiye'yi de ilgilendiren gelişme

Yeniakit Publisher
2023-04-29 09:37:00 -
Doğalgaz vanasını kısma kararı aldılar! Türkiye'yi de ilgilendiren gelişme

Rusya dost ülkelerini de ilgilendiren yeni bir karara hazırlanıyor. Buna göre ülkenin doğalgaz ihracatı 100 milyar m3'ten 50 milyar m3'e inebilir. Kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Rusya'nın doğal gaz ihracatı 2023 yılında 100 milyar m3'ten 50 milyar m3'e inebilir. İzvestiya gazetesi bu öngörünün Devlet Konseyi Enerji Komisyonu'nun toplantı tutanaklarında yer aldığını yazıyor. Gerekçe ise yaptırımlar ve Batılı ülkelerin Rusya'yla iş yapmak istememesi.

Toplantı tutanaklarında soruna çözüm olarak yeni pazarlara açılma zorunluluğuna işaret ediliyor. Ancak komisyon üyeleri petrolden farklı olarak doğal gazda yeni pazar bulmanın daha zor olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın şu anda faal olan üç boru hattı var: Doğu Avrupa'ya gaz taşıyan Ukrayna güzergahı, Türk Akımı ile birlikte Mavi Akım ve Çin'e gaz taşıyan Sibirya'nın Gücü.

Ukrayna ve Türkiye güzergahları üzerinden satılan gazın yıllık toplam hacmi 30 milyar m3'ün üzerinde. Sibirya'nın Gücü hattı ise 15,5 milyar m3 gaz taşıyor. Rusya'nın hedefi bu miktarı bu yıl 22 milyar m3'e çıkarmak.

Ancak bu hedefe ulaşılması halinde bile toplam sevkiyat 50 milyar m3'ün biraz üstüne çıkıyor.

İzvestiya gaz sevkiyatının yarıya inmesi nedeniyle federal bütçedeki açık baskısının arttığına dikkat çekti. Rusya bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık vermişti (29 milyar dolar).

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